Gölbaşı Belediyesi Spor Toto ile imzalanan protokol sonrası kolları sıvadı Hayata geçecek 'Uluslararası Bilordo Kompleksi' projesinin detaylarını paylaşan Başkan Ramazan Şimşek "Uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız" dedi.

Gölbaşı doğal güzelliğinin yanı sıra sporun merkezi olma yolunda da büyük adımlar atıyor. Yıllardır hayali kurulan bilardo tesisi projesinin Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek arasında imzalanan protokol sonrası Gölbaşı spor merkezi olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz bilardo tesisimize bu protokol ile kavuştuk. Bilardo hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ilgi ile takip edilen ve ülkemizde en çok yapılan spor dallarından biri. Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu başta olmak üzere tüm ülkelerden Dünya Şampiyonlarını yıl boyunca ilçemizde ağırlamaktan ve geleceğin sporcularını yetiştirmekten mutluluk duyacağız" açıklamasında bulundu.

Bilardo müsabakaları artık Gölbaşı'nda

Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarının önümüzdeki yıldan itibaren Gölbaşı'nda oynanacağını TRT'den naklen yayınlanan bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşı'nın reklamının yapılacağını hem de yıl içerisinde buraya gelecek binlerce sporcu ve seyircinin ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Ramazan Şimşek "Bilardo müsabakaları ile spor turizmini Başkentimize taşıyacak hem Gölbaşı'nın hemde Ankara'nın turizm kenti olmasına fayda sağlayacağız. Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor denilince Ankara ve Gölbaşı akla gelecek" dedi.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun taşınması planlanıyor

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun da bu tesis içinde yer alacağını aktaran Ramazan Şimşek "Türkiye Bilardo Federfasyonu'nun en yakın zaman diliminde Gölbaşı'na taşınmasını planlamaktayız. İlçemizin çehresine yakışacak atılımlar içinde bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hem sporun kalitesine uygun hem de hizmet ağının sağlıklı bir şekilde sunulacağı federasyon binamız da burada hizmete girecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler