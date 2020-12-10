Gökhan İnler: Bu sene Süper Lig'e çıkacağız

"Tecrübelerimi anlatıp yol göstermeye çalışıyorum""Ağabey olarak kulübe ve gençlere yardım etmemi istediler""TFF 1'inci Lig'in mücadele gücü yüksek""Benim için müthiş bir deneyimdi""Napoli, Maradona demekti""Kante'yi altyapı oyuncusu sandım soyunma odasında karşılaştık""Küçüklüğümden beri...