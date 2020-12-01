Gökçe Bahadır kimdir? Gökçe Bahadır hayatı ve biyografisi! Gökçe Bahadır kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gökçe Bahadır, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gökçe Bahadır hakkında merak edilenler. Gökçe Bahadır hayatı ve biyografisi. Gökçe Bahadır kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökçe Bahadır merak konusu oldu. İşte Gökçe Bahadır hakkında merak edilen Gökçe Bahadır kimdir, Gökçe Bahadır hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Kasım 1981

Kaç yaşında: 39yaşında

Nereli:İstanbul

Boy: 1,7 m

Gökçe Bahadır (d. 9 Kasım 1981, İstanbul), Türk oyuncu.

Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı. Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha çok ünlenmiş ve ödüller almıştır. Star tv'de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini canlandırmıştır. Oyuncu Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisi, başrol oynadığı diğer bir yapımdır. 20. bölümde diğer başroller Erdal Beşikçioğlu ve Rojda Demirer'in yaptığı gibi, diziden ayrılmıştır.