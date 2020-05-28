Gök Taşı Olayı NASA ile Birlikte İnceleniyor Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Türkiye Meteor Takip Sistemleri Projesi Yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, geçtiğimiz saatlerde yaşanan gizemli olay hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Ozan Ünsalan tarafından yapılan açıklamaya göre muhtemel gök taşı olayı NASA ile iş birliği içerisinde araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar!

Gök Taşı Olayı NASA ile İnceleniyor

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay hakkında bazı değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ozan Ünsalan yaşanan olayların tipik bir gök taşı olayı olduğunu vurgulayarak "Erzurum'dan Artvin'e doğru gittiği görülüyor Artvin tarafından da yüksek ihtimalle Soçi tarafına ya da Gürcistan tarafına doğru düşüyor." dedi.

"Tipik bir meteor olayı. Erzurum'a yakın bir yerden bahsediyoruz. Bir tepede büyük bir parlama görüyorlar. Erzurum'dan Artvin'e doğru gittiği görülüyor, Artvin tarafından da yüksek ihtimalle Soçi tarafına ya da Gürcistan tarafına doğru düşüyor. İlk belirlemelerimize göre denize de düşmüş olabilir diye düşünüyoruz.

Arkasından da 2-3 dakika içinde de patlama sesi geliyor o da tipiktir. Hatta görgü tanıklarına sordum 'ufak bir yer sarsıntısı oldu mu' diye çünkü bu yer sarsıntısı da normaldir beklenen bir şey ama meteorun şiddetine büyüklüğüne göre ve yapısına göre de değişiyor. Küçük bir depremi tetikleyebiliyor. Olay bu şekilde gelişiyor."

Ünsalan açıklamasının devamında yaşanan olayın daha detaylı bir şekilde araştırıldığını ve olası iş birlikleri adına NASA ile temas halinde olduklarını vurguladı. Peki siz yaşanan bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.