Göçük altında kalan maden işçisini arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde bulunan kurşun madeninde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan maden işçisi Gazi Baytimur'u (34) arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

ÇANAKKALE 'nin Yenice ilçesinde bulunan kurşun madeninde yaşanan göçük nedeniyle toprak altında kalan maden işçisi Gazi Baytimur'u (34) arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın Köyü Döşemedere mevkisinde bulunan kurşun madeninde geçen pazartesi günü saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. Maden işçisi Gazi Baytimur, yaklaşık 7 metrelik toprak yığını altında kaldı. Maden firması ekipleri göçüğü kaldırmaya çalışırken, toprağın yumuşak olması nedeniyle zaman zaman kaymalar meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları 3 vardiya halinde aralıksız sürdürülüyor. Bölgede UMKE, AFAD ve 112 sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

- Çanakkale

Kaynak: Demirören Haber Ajansı