Göcek'te kısa süreli kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Göcek'te kısa süreli kar yağışı etkili oldu

Göcek'te kısa süreli kar yağışı etkili oldu
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistik Göcek Mahallesi'nde kısa süreliğine kar yağdı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistik Göcek Mahallesi'nde kısa süreliğine kar yağdı.

Muğla-Fethiye kara yolu Göcek geçidinde kar yağışına yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek fotoğraf çekti, öz çekim yaptı.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, gece ve yarın ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

Fethiye, Muğla, Göcek, kar, Güncel, Haber

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