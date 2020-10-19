GKRY lideri Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti
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GKRY lideri Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti

19.10.2020 19:20 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:24
GKRY lideri Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı tebrik etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı telefonla arayarak tebrik etti.

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tebrik mesajları devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, bugün Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak tebrik etti. KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, telefon görüşmesinde Anastasiadis'in en erken zamanda Cumhurbaşkanı Tatar ile sosyal bir ortamda görüşme dileğinde bulunduğu belirtildi.

Anastasiadis, dünkü seçimi kaybeden eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla da telefon görüşmesi yapmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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