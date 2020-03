Gizemfrit'ten gençlere uluslararası ödül

05.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:06

Bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Gizemfrit Seramik yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Genç yetenekler ödüllerini, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük'ün elinden aldı.



Dünyanın lider kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Gizemfrit ve Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü iş birliğiyle on yıldır aralıksız düzenlenen uluslararası seramik yarışması sonuçlandı. Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde gerçekleşen törende kazananlara ödülleri takdim edildi. Törende Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük de yer aldı. Kazananlara ödülleri takdim edilirken tören sonrası yarışmaya katılan eserlerden oluşturulan sergi de ziyaret edilerek bilgi alındı.



Türkiye ve tüm dünyadan toplam 203 başvurunun yapıldığı yarışmada artistik alanda birinci Letonya Sanat Akademisi'nden Kristine Nuke Pantelejeva olurken, endüstriyel alanda Sakarya Üniversitesi'nden Özlem Aslantaş ödüle layık bulundu. 6 bin liralık birincilik ödülünü kazanan öğrencilerin yanı sıra 4 öğrenci de mansiyon ile ödüllendirildi. Öte yandan, başvurular arasından seçilen 104 eser de galeride sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 4-29 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



Birincilere ödüllerini takdim eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gençlerimizin sanata teşvik edildiği çok değerli bir organizasyon. Ödül kazanan gençleri kutlar, gösterilen ilgiden dolayı sanatseverlere teşekkür ederim" dedi.



Üniversite-sanayi iş birliğinin öneminin altını çizen Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise "Karşılıklı güven, saygı ve sorumluluk prensibiyle yürüttüğümüz iş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini temenni ederim. Bu tür iş birlikleri sayesinde ortaya çıkarılan eserler ülkemizde kalarak akademik dünyamıza da katkı sağlayacak" diye konuştu.



Törende konuşan Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük de organizasyonun uluslararası niteliğine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Yarışmamıza dünya çapında gösterilen ilgi her geçen yıl artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Güney Kore'den Tunus'a, Letonya'dan Mısır'a 20'ye yakın ülkeden başvurular geldi. Dünya gençlerini Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz 10 senedir bu işin parçası olmaktan gerçekten büyük bir gurur duyuyoruz. Sakarya'da var olan bir şirketiz ama bir yandan da global olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu yarışmanın da bu tip global ayağa ulaşması 20 ülkeden öğrencilerin katılımları bizlere mutluluk veriyor. Günün sonunda ne yapıyorsak hepsini bu ülke ve vatanımız için yapıyoruz. Sizlerin geleceği için yapıyoruz. Bu yarışma bir şeylerin vesilesi; günün sonunda kazananlar ve kaybedenler çok önemli değil ama ortaya konan emek her zaman en değerlisi. Sizleri bu yarışmanın dışında da en güzel yerlerde görmek, bu ülkeye, bu vatana katkı sağlarken görmekte bizler için en büyük mutluluk olacak" şeklinde konuştu.



Jüri üyeleri değerli isimlerden oluştu



Bu yılki yarışmanın jürisinde Yunan sanatçı Kostas Karakitsos'un yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Halil Yoleri, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Prof. Yasemin Yarol, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik Cam Bölümü Başkanı Doç. Buket Acartürk gibi isimler yer aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Lerzan Özer, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şirin Koçak, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kemal Tizgöz ve Sakarya Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Dicle Öney gibi sektöre her geçen gün yeni sanatçılar kazandıran, değerli isimler de jüri üyeleri arasında bulundu.



Gizemfrit'in Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü iş birliğiyle düzenlediği yarışmaya Türkiye ve tüm dünyadan üniversitelerin seramik, seramik ve cam bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören öğrenciler başvuruda bulundu. Başvurular, gizemfritseramikyarismasi.com internet sitesi üzerinden kabul edildi. Sergilenmeye hak kazanan eserlerin sahipleri eserlerini Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü'ne teslim ettiler. Jüri değerlendirilmesinin ardından ödül kazanan eserler ve sergilenmeye hak kazanan eserler belirlendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA