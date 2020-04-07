Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları uygulama noktalarında denetimlerde bulundu
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Jandarma, Piraziz, Giresun, 3. Sayfa

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları uygulama noktalarında denetimlerde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Piraziz ilçesindeki uygulama kontrol noktasını ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

07.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:02
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları uygulama noktalarında denetimlerde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Piraziz ilçesindeki uygulama kontrol noktasını ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Piraziz ilçesinde sağlık görevlileri, emniyet ve jandarma ekiplerinin müşterek olarak görev yaptığı uygulama noktasını ziyaret ederek denetimlerle ilgili görevlilerden bilgi aldı. Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın uygulama noktası denetiminde Piraziz Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'da hazır bulundu.

Uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine, alınan tedbirlerle alakalı uyarılarda bulunarak devletin COVID-19 salgını ile mücadelede almış olduğu önlem ve tedbirlere uyulmasını ve zorunlu olmadığı müddetçe evlerinden çıkmamaları gerektiği hususlar anlatıldı.

Vali Sarıfakıoğulları, Piraziz uygulama noktası denetiminden sonra Eriklimanı ve Bölge Trafik uygulama noktalarında da denetimlerde bulundu. Uygulama noktalarında görevliler tarafından sürücülere maske kullanımı, çok mecbur olmadıkça il dışına çıkmama, sosyal izolasyona riayet gibi uyarılarda bulunuldu. Sürücülere ve yolculara ateş ölçümü denetimi ve seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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