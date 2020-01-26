Giresun'da trafik kazası: 5 yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
26.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:14
Giresun'un Bulancak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İlçenin Tekmezar köyünde Mustafa Anapa yönetimindeki 28 AAY 378 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Melek, Zekiye, Erkan ve Osman Anapa, ambulanslarla Bulancak Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Kaynak: AA