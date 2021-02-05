Giresun'da modernizasyonu tamamlanan genel yoğum bakım ünitesinin açılışı yapıldı

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde modernizasyonu tamamlanan 12 yatak kapasiteli Hikmet-Aydoğan Gezmiş Genel Yoğun Bakım Ünitesi törenle hizmete girdi.

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde modernizasyonu tamamlanan 12 yatak kapasiteli Hikmet-Aydoğan Gezmiş Genel Yoğun Bakım Ünitesi törenle hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, modernizasyonu Gezmiş ailesi tarafından üstlenilen ünitenin açılışını Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal ve iş insanı Aykut Gezmiş yaptı.

Salgın şartlarına uygun olmaması nedeniyle aktif olarak hasta tetkik ve tedavisi için kullanılamayan 10 yatak kapasiteli ünitenin tamamı, yapılan tadilat ve tefrişat sonunda izole ve tek kişilik oda olarak yeniden düzenlendi. Ünitenin yatak sayısı da 12'ye çıkarılarak salgın şartlarının gerektirdiği en modern koşullar sağlandı.

Ünitenin modernizasyonunu üstlenen Gezmiş ailesine Vali Ünlü ve Milletvekili Öztürk tarafından teşekkür plaketi verildi.

Öte yandan, 170 yataklı hastanede 10 genel yoğun bakım, 28 yeni doğan yoğun bakım olmak üzere 38 yoğun bakım yatağı, 30 tek, 51 de çift kişilik olmak üzere tamamı nitelikli 132 servis yatağı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin