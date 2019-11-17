Giresun'da AFAD gönüllüleri kahvaltıda bir araya geldi
Giresun'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllüleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.
Giresun'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gönüllüleri kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.
Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan AFAD İl Müdürü Halil Topatan, Giresun'da 71 gönüllü bulunduğunu söyledi.
Bu sayının hızla artış gösterdiğini vurgulayan Topatan, etkinlikle gönüllülerle tanışmayı hedeflediklerini belirtti.
Topatan, Giresun'da 22-24 Kasım arasında Piraziz ilçesinde eğitim kampı etkinliği düzenleneceğini, yine gelecek dönemlerde çeşitli organizasyonların organize edileceğini sözlerine ekledi.