Gillette Milliyet Yılın Sporcusu adayları, büyük jüri tarafından belirlendi

24.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:45

Bu yıl 66'ncısı düzenlenen ve sporun en iyilerini belirleyen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde adaylar, 80 kişilik jürinin oyları ile belli oldu. 7 kategoride toplam 42 aday, 2019'un en büyüğü olabilmek için ocay ayından itibaren halktan destek arayacak.

Son 3 yıldır Gillette ile yapılan iş birliği ile gerçekleştirilen Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye'nin en önemli spor adamları, spor müdürleri ve spor yazarları bugün bir araya geldi.

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Jüri Toplantısı'na; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyeleri; Sinan Oktay ve Erdoğan Demirören, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Demirören Medya CFO'su Metin Sezici, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Teşkilat Müdürü Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Banu Vahapoğlu Akgün ile birçok isim katıldı. 80 kişilik jüri, belirlenen 83 ön aday arasından 7 kategori için seçimini belirledi.Buna göre 7 kategoride verilecek ödüllere aday olan isimler ve takımlar, Milliyet Gazetesi'nde halka duyurularak oylamaya açılacak. Oylama ocak ayından itibaren Milliyet Gazetesi ve yilinsporcusu.milliyet.com.tr üzerinden yapılabilecek.BAKAN KASAPOĞLU: BEREKETLİ BİR YIL OLDUGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılının Türk sporu açısından çok başarılı geçtiğine dikkat çekti ve "Çok bereketli bir yıl oldu. Bu ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor" dedi.?Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabii 66 yıl, gerçekten kolay değil. Başlatmak, sürdürmek ve kalıcı kılmak. Ben bu vesileyle bu güzel geleneğin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Erdoğan Demirören'i de rahmetle minnetle yad etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, "Bu geleneklerin daha güçlü bir şekilde yarınlara taşınması, geleceğe bir şekilde emanet edilmesi bizler için de önemli bir misyon. Bugün de bu sorumluluk Yıldırım Bey'in üzerinde. Kendisine hem başarı diliyorum hem teşekkür ediyorum gayretleri nedeniyle. ve özellikle bu yıl, hakikaten çok bereketli bir yıl oldu. Bu tabloda bizlerle olan herkesin açıkçası bu yılki başarılarda mutlaka ve mutlaka emeği ve katkısı olduğunu düşünüyorum, görüyorum. İnşallah başarı tablolarını daha güçlü bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Bizi onurlandıran, bizi duygulandıran, bizi heyecanlandıran, pek çok sporcuyu az önce tekrar değerlendirdik. Bu ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor" diye konuştu.Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: "Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki vizyonu, liderliği bizler için çok önemli bir ilham kaynağı. Her zaman ifade ettiğim bir söylem: spor futboldan ibaret değildir. Bugün bunu hep birlikte görüyoruz. Pek çok branşta, aramızda farklı branşlardan federasyon başkanlarımız var. ve sporun futboldan ibaret olmadığını ama futboldaki iddiamızın her geçen gün daha yukarı çıkacağına da inanıyoruz. Bu vesileyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda inşallah milli takımımızla gururlanacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında 2020 Tokyo bizim için çok önemli bir süreç. Bu süreci de hep birlikte pek çok branşta güzel bir başarıyla taçlandıracağımızı da görüyoruz. Federasyonlarımızla, kulüplerimizle, sporcularımızla diyaloğumuz çok güçlü."YILDIRIM DEMİRÖREN: 66'DA KALMAYACAĞIZDemirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, yaptığı açıklamada "66 yıl, dile kolay. Bu 66 yılda emeği geçen tüm spor müdürlerimize, değerli spor ekibine ve çalışanlara tekrar teşekkür etmek bir borç. Tabii ki 66'da kalmayacağız, inşallah 100'lere kadar gideceğiz" dedi.Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, "66 yıl, dile kolay. Bu 66 yılda emeği geçen tüm spor müdürlerimize, değerli spor ekibine ve çalışanlara tekrar teşekkür etmek bir borç. Tabii ki 66'da kalmayacağız, inşallah 100'lere kadar gideceğiz. Biz görür müyüz, görmez miyiz bilmem, ama görecek özellikle sevgili yeğenim Sinan Oktay ve oğlum Erdoğan Demirören de buradaki bu heyecanı yaşasınlar ve bu geleneği devam ettirsinler. İnşallah da bu bayrağı alıp devam ettirecekler" diye konuştu.Demirören, "Spor dostluk, kardeşlik ve barış. Bunun bir simgesi. Sayın bakanım ve ekibi spora verdikleri destekten dolayı ben de sporun içinde, futbolun içinde 20 seneyi tamamladım, bitirdim. Allah'a bin şükür de kurtuldum, Nihat abi kusura bakma. Ama şunu gördüm ki sayın bakanım gibi çalışan ekibini toparlayıp, ekibini yönlendiren bir bakanla ben ilk defa karşılaştım. O yüzden sonuna kadar ben ve medya ekibim kendisini destekliyoruz. Çünkü doğru bir şekilde ülkemizin gelecek hedeflerini çiziyor. Bugün yılın sporcusunda futbolla ilgili sadece iki kişiyi işaretledim. Onun dışında bir tane futbol takımı ve futbolcuyu işaretlemedim. Neden? Olimpik sporlarımız çok başarılı ve çok iyi yerlere gidiyor. Türk kamuoyunun futboldan başka diğer branşları da konuşması gerekir ve öne çıkması gerekir. Burada siz spor müdürlerimiz ve siz spor yazarlarımıza çok iş düşüyor. Şu bir gerçek ki bu başarılara sponsorsuz da gelemeyiz. Tankut Bey ve tüm Gillette ekibine tekrar şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hem bize hem Türk sporuna olan desteklerinden dolayı" açıklamalarında bulundu.NİHAT ÖZDEMİR: 66 YIL BU İŞİ SÜRDÜRMEK BÜYÜK BAŞARITürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "66 yıl bu ödül işini devam ettirmek, gerçekten çok büyük başarı. Bundan dolayı Demirören grubunu bu işi böyle devam ettirmesinden dolayı kutluyorum. Ayrıca bir sözüm de Gillette firmasına. Gerçekten Gillette sporun her dalına destek olmakta. Tabii burada da bu ödül töreninin ve ödül yarışmasının içinde bulunmaktan dolayı kutluyorum. Aynı zamanda da bizim Türk milli futbol takımımızın ana sponsorlarından bir tanesidir" dedi.Özdemir, "Burada beni en çok mutlu eden iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi Türk milli takımının burada takım olarak aday gösterilmesi, teknik direktörümüzün aday gösterilmesi ve 4-5 oyuncumuzun çeşitli kategorilerde, aday olmasından dolayı gerçekten büyük mutluluk duydum. Netice olarak 3 milyon belki daha fazla sporseverin bu konudaki kararları neticeyi ortaya çıkaracaktır. Beni diğer mutlu eden konulardan bir tanesi de, geçmiş dönemlerde geçmiş yıllarda ödül alan sporcular, teknik direktörlerin, masa etrafında jüri üyesi olması da bu yarışmanın, Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerinin ne kadar başarılı olan bir yarışma olduğunu ortaya koymaktadır. Demek ki aday olanlar, kazananlar, sporcu olsun antrenör olsunlar, bugün masa etrafında oy veriyorlar bu da büyük bir geleneksel durumu ortaya koymaktadır. Herkesi tebrik ediyorum. İnşallah iyi neticeler çıkacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.HİDAYET TÜRKOĞLU: AMATÖR BRANŞLARDA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPILIYORTürkiye ?Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Eski sporcular olarak, daha önce sporcu olarak sizin huzurunuzda bulunmuş insanlar olarak şimdi bu konumda bulunmak bizi gerçekten onurlandırıyor. Bu anlamda hepinize teşekkür etmek istiyorum. Başta Demirören ailesine gerçekten saygılarımı sunmak istiyorum. 66 yıl boyunca bir sürü sporcuya, spor adamına, antrenöre, herkese bir şekilde dokundular" dedi.Türkoğlu, "Bizler eski bir sporcu olarak yaptığımız işlerin bu şekilde takdir görmesinden her zaman çok gurur duyduk. Bu anlamda 66 yıl boyunca binlerce insana bu şekilde dokunduğunuz için gerçekten teşekkür ediyorum. Sayın bakanımıza sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyoruz. Devletimiz her anlamda bizim yanımızda oluyor ama sponsorların ne kadar değerli olduğunu, bu tip işlerin sürdürülür olduğunu değerli sponsorlarımızla daha iyi işler yaptığımızı her fırsatta gösteriyoruz. Bu anlamda Gillette ailesine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ülke olarak sayın bakanımızın önderliğinde çok güzel işler yapıyoruz. Biz de bir federasyon olarak sayın bakanımızın her daim yanında olduğumuzu her fırsatta dile getirmek isteriz. Keşke bizim zamanımızda da vakıflarla ilgili burslar olsaydı da biz de eğitimimizi yapabilseydik ama ne yazık ki bizim zamanımızda yoktu ve biz eğitimimizi dışardan yapmak zorunda kaldık. Çünkü tamamen işi profesyonel olarak basketbola vermiştik. O yüzden Sayın Bakanımızı gerçekten kutlamak istiyorum. Bunun dışında da çok değerli işler yapıyorlar. Önemli olan siz değerli yazarlarımızın bu işleri biraz daha kamuoyunu bilgilendirmek açısından sayfalarınızda yer almasını rica edeceğim. Çünkü amatör branşlarda çok önemli işler yapılıyor" ifadelerini kullandı.MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: JÜRİ ÜYESİ OLMAK AYRI BİR GÜZELLİK VE MUTLULUKTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda Avrupa şampiyonluğunu finalde kaybettiklerini ancak Türkiye'nin yüzünü güldürdüklerini söyledi.Üstündağ, "Bugün bana en çok sorulan soru, bu takım Sırbistan'a 9-6 öndeyken nasıl yenildi? Ama sporda bu var. Voleybol camiası ve ailesi olarak sizlerin arasında olmaktan ve sizlerle birlikte üçüncü yıl jüri üyesi olmak ayrı bir güzellik ayrı bir mutluluk. Burada bir de rahmetli Erdoğan Ağabey'i yadetmek istiyorum. Voleybola olan ilgisini, voleybola olan desteğini hiç unutmadık. ve Demirören grubuna, sponsorlara çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz. Olimpiyat elemesi oynayacağız Hollanda'da. Bu takım inşallah olimpiyat vizesi alacaktır. Bunun için çok uğraşıyoruz" dedi.TANKUT TURNAOĞLU: DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIZP&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, üst üste 5'inci yıl bu büyük organizasyona destek vermekten mutluluk ve kıvanç duyduklarını söyledi.Turnaoğlu, "Şirket olarak spor sağlık alanında topluma katkı sağlayan programlarla insanların yaşamlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Son dönemde sayın bakanımın da çok üzerinde durduğu bir konu var. Özellikle kadınlarda spor alışkanlığı geliştirmek. Çünkü sayın bakanımın tabiriyle çok doğru olarak eğer ailede kadın spor yaparsa herkes spor yapar. Bu anlamda da ben özellikle olimpik anneler projemizin altını çizmek istiyorum" dedi.

Turnuoğlu şöyle devam etti: "Geçen seneki ödül töreninden sonra Gaziantep'te 35 bin sporcu çocuğumuza spor malzemesi desteği verdik sayın bakanımızın da büyük katkılarıyla. İş ortağımız Milliyet grubunun büyük katkılarıyla. Bunu bu sene de yineleyeceğiz ve inşallah daha da geniş bir kapsama ulaştıracağız. Yani hem oyu verilmiş hem de sosyal sorumluluk desteği yapmış olacak. Bir oy bir destek kavramıyla gideceğiz. Geçen sene oy verme aşağı yukarı 3 milyonu buldu ki, beş sene önce bu sayı 150 binlerdeydi. Milliyet ve Gillette iş birliğinde bu kadar geniş kitlelere ulaştırdık, sonsuz da kıvancını duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA