Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Manisa'da
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti olarak Manisa'da büyükşehir belediyesini tekrar alacaklarını ve milletvekili sayısını artıracaklarını belirterek, "Bu noktada hiçbir endişem yok" dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti olarak Manisa'da büyükşehir belediyesini tekrar alacaklarını ve milletvekili sayısını artıracaklarını belirterek, "Bu noktada hiçbir endişem yok" dedi.
Manisa programı kapsamında partisinin il teşkilatını ziyaret eden Fakıbaba, partililerle sohbet etti.
Konuşmasında AK Parti ailesi ile bir arada olmaktan büyük gurur duyduğunu dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti:
"Bir bakan olarak kendimi sizlerden farklı görmüyorum. Her zaman teşkilatlarımız ile bir aradayız, teşkilatlarımızın emrindeyiz. Bu büyük AK Parti Ailesi'nde hepimize verilmiş görevler var. Kimimiz üye, kimimiz bakan, milletvekili veya il başkanı olabilir ancak hepimizin tek bir gayesi var, şehrimiz ve ülkemiz. Bu doğrultuda elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyor, canla başla çalışıyoruz."
AK Parti'nin iyi çalışması halinde Manisa'da alamayacağı il ve ilçenin bulunmadığını dile getiren Fakıbaba, "Ben bu sefer gerçekten de çok umutluyum. Allah'ın izniyle hem (Manisa) büyükşehir belediyesini alacağız hem de milletvekili sayımızı daha da fazlalaştıracağız. Bu noktada hiçbir endişem yok." dedi.
Toplantıya İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur ile milletvekilleri Recai Berber ve İsmail Bilen de katıldı.
Daha sonra sırasıyla Yunusemre ve Şehzadeler ilçe belediyelerini ziyaret eden Bakan Fakıbaba, ilçe belediye başkanlarına tarıma ve hayvancılığa verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Bakan Fakıbaba, AK Parti'li belediyelerin kırsal mahallelerde önemli işlere imza attığını belirterek, AK Parti'nin belediyecilik anlayışında sadece yol ve kaldırım yapmak değil, köylüye ve kadınlara destek olmanın, tarımı, hayvancılığı ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirip gençleri köyde tutmanın da bulunduğunu sözlerine ekledi.