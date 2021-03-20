MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor

20.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:39

Gezi tekneleri sezona hazırlanıyorMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki gezi tekneleri turizm sezonu öncesi bakım ve tadilata alındı.

Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki gezi tekneleri turizm sezonu öncesi bakım ve tadilata alındı.

Marmaris'te günübirlik gezi ve mavi tur teknelerinde, bakım ve onarım başladı. Karaya çıkartılan, 10 ile 25 metre uzunluğundaki teknelerin zımpara, boya ve bakım çalışmaları ustalar tarafından titizlikle yürütülüyor. Bazı küçük teknelerin sahipleri ise, bakım ve onarımları kendileri yapıyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ila 1 ay süreyle bakımları tamamlanan gezi tekneleri, 20 Nisan günü denize indirilecek.

33 yıllık tekne bakım ustası Hamdi Çekven (61), "Her yıl olduğu gibi bu yılda teknenin bakımlarını yapıp gelin gibi hazırlıyoruz" dedi.

2 gezi teknesi sahibi Mahmut Gözen (45), "Bu yıl turizm güzel olacak deniliyor. Mart başında tadilatlara başlardık ama virüs nedeniyle erteledik. Şu an iki teknemizin ağır bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Nasip olursa 20 Nisan'da denizle buluşacak, masraflarımızı çıkartırız" dedi.

MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor
MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Deniz Çakır Ayşegül Çınar
Spor Metin Oktay Caner Erkin Deniz Türüç Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MUĞLA Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 10:42:36. #1.14#
title