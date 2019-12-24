Gezi Parkı davasında ara karar:  Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi
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Gezi Parkı davasında ara karar:  Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.

24.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:11
Gezi Parkı davasında ara karar:  Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin aralarında , Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı. 

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti,  Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.


Kaynak: DHA
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