'Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda
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'Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda

'Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda sinemaseverlerle buluştu. Hem çocukları hem de yetişkinleri sinemayla buluşturan Gezen Sinema TIR'ı 6 Eylül Pazartesi gününe kadar Beyoğlu'nda olacak.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı'nın Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm İstanbul Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan Gezen Sinema TIR'ının eylül ayındaki ilk durağı Beyoğlu oldu. Kasımpaşa Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda kurulan Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu Kaymakamlığı'nın himayesinde, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde etkinliklerine başladı. Hem çocukları hem de yetişkinleri sinemayla buluşturmayı hedefleyen TIR, 6 Eylül Pazartesi gününe kadar Beyoğlu'nda olacak.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE YETİŞKİNLER SİNEMAYLA BULUŞUYOR

Gezen Sinema TIR'ı gündüz kuşağında çocukları beyaz perde ile buluşturuyor. 10.00-16.00 saatleri arası gerçekleştirilen etkinliklerde Rafadan Tayfa, Kral Şakir ve Bizim Köyün Şarkısı gibi birbirinden eğlenceli çocuk filmlerinin gösterimleri yapılıyor. Arkadaşlarıyla sinema keyfini yaşayan çocuklara, Kovid-19 kuralları eğlenceli etkinliklerle öğretiliyor. Saat 20.30 başlayan akşam kuşağında ise Türk Sineması Yeşilçam kuşağı filmleri seyirciyle buluşuyor. Beyoğlu'nda yaşayan vatandaşlar ailece açık hava sinemasının keyfini yaşıyor.


'Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda
'Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda
'Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda
'Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu'nda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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