Geyve'de yangın çıkan evde hasar oluştu
AA, Murat Diri - Güncel
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çay Mahallesi'nde H.Y'ye ait 2 katlı evde bacadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede çatı katını sardı.
Alevleri fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye erlerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangın söndürüldü.
Evin çatı kısmı ve ikinci katı kullanılmaz hale geldi.
AA / Murat Diri - Güncel