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Geyve'de yangın çıkan evde hasar oluştu

AA, Murat Diri - Güncel
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Geyve'de yangın çıkan evde hasar oluştu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GEYVE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çay Mahallesi'nde H.Y'ye ait 2 katlı evde bacadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede çatı katını sardı.

Alevleri fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye erlerinin kısa sürede müdahale etmesiyle yangın söndürüldü.

Evin çatı kısmı ve ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

AA / Murat Diri - Güncel

Sakarya, İtfaiye, Yangın, Geyve, Güncel, Haberler

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