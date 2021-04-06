George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi

BBC - Haberler | Dünya
George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi

25 Mayıs 2020'de ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ifade verdi.

Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum

25 Mayıs 2020'de ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan beyaz eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ifade verdi. Arradondo, Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken, polisin güç kullanımına yönelik politikasını ihlal etttiğini ve kurallara uymadığını söyledi.

Arradondo Pazartesi günkü altıncı duruşmada verdiği ifadesinde, Chauvin'in, Floyd ona direnmezken ve acı çektiğini söylerken, diziyle onun ensesine basmaması gerektiğini belirtti.

Minneapolis Emniyet Müdürü, "Chavin'in yaptıkları emniyet biriminin politikalarıyla, ahlak anlayışıyla ve değerleriyle örtüşmüyor" dedi.

Arradondo, Floyd'un ölüm sonrası, Chauvin dahil dört polis memurunu görevden almıştı.

1989'da polis olan Arradondo, 2017'de Minneapolis'in Afrika kökenli Amerikalı ilk emniyet müdürü olmuştu.

"Cinayet işlemek" ve "adam öldürmek" ile itham edilen 45 yaşındaki Chauvin ise suçlamaları reddetti.

Chauvin'in 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın ise en az bir ay sürmesi bekleniyor.

Chauvin'in Floyd'u gözaltına alırken 9 dakikadan uzun süre diziyle onun ensesine bastırması ve sık sık "Hefes alamıyorum" diyen Floyd'un daha sonra hayatını kaybetmesi, geçtiğimiz yıl dünya çapında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları tetiklemişti.





George Floyd'a ne olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de akşam saatlerinde Güney Minneapolis'teki bir bakkaldan bir paket sigara aldı.

Dükkan sahibi Floyd'un verdiği 20 doların sahte olduğundan kuşkulandı, Floyd'un itiraz ederek sigaraları geri vermemesi üzerine polisi aradı.

İhbar üzerine polis geldi ve Floyd'u kelepçeledi. Fakat Floyd ekip aracına bindirilirken direndi ve Floyd, kelepçeli olarak, polis tarafından yüz üstü yere yatırıldı.

İşte dünyanın seyrettiği görüntüler o sırada çevrede bulunanlarca kaydedilmeye başlandı.

Polis memuru Chauvin, dizini Floyd'un ensesine bastırdı ve iddianameye göre 9 dakikayı aşkın bir süre orada tuttu.

Diğer iki polis memuru Floyd'u yerde tutmaya yardım ederken, dördüncü bir polis de çevredekilerin müdahale etmesini engelledi.

Bu süre içinde Floyd'un 20'den fazla kez "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

Video görüntülerinde Floyd'un hareketsiz kalışı ve polisler tarafından taşınması da izlendi.

Floyd hastaneye kaldırıldı ama bir saat sonra öldüğü açıklandı.

BBC
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Diego Şenol Güneş İsmail Kartal Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: George Floyd: Minneapolis Emniyet Müdürü, cinayetle suçlanan eski polis Chauvin'in gözaltına alma kurallarına uymadığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 01:34:34. #1.16#
title