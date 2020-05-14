Gençlerbirliği Kulübünden, Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, haberin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Çebi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." Kaynak: AA