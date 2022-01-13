Gençlerbirliği Kulübü: "Ahmet Çalık'ın cenazesine gerekli özeni göstermediğimiz yönündeki eleştirileri şiddetle kınıyoruz"

ANKARA (İHA) - Gençlerbirliği Spor Kulübü, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski futbolcuları Ahmet Çalık'ın cenazesine kulübün yeteri kadar ilgi göstermediği yönündeki eleştirilere yönelik bir açıklama yayımladı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski futbolcuları Ahmet Çalık'ın cenazesine kulübün yeteri kadar ilgi göstermediği yönündeki eleştirilere yönelik bir açıklama yayımladı. Yapılan eleştirileri şiddetle kınayan Başkent ekibi, söylentilerin asılsız olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"11 Ocak'ta elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz altyapımızdan yetişerek A takım kaptanlığına ve milli takımlara kadar yükselen kulübümüzün evladı Ahmet Çalık kardeşimizin acısı her Gençlerbirlikli için derin acı ve üzüntüye sebep olmuştur. Cenazesi aynı gün Ankara Elmadağ'daki aile mezarlığına defnedildi. Cenazesine tesislerimizden biri Gençlerbirliği A Takımına ait, diğeri Hacettepe Spor'a ait iki otobüs kaldırılmıştır. Cenaze törenine kulüp başkanımız Ankara dışında olduğundan Başkan Vekili Arif Ölmez, Ankara'da bulunan yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, sportif direktörümüz, Gençlerbirliği ve Hacettepe futbolcuları ve kulüp çalışanları tam kadro katılmıştır. Buna rağmen bazı art niyetli çevrelerin, kulübümüzün kendi evladı olan Ahmet Çalık'ın cenazesine kulüp olarak gerekli ilgi ve özeni göstermediğimiz yönündeki kasıtlı eleştirilerini şiddetle kınıyoruz. Gençlerbirliği'nin kendi değerlerine her zamankinden daha çok sahip çıktığının bilinmesini isteriz ve kötü niyetli bu tür asılsız söylentilerin camiamız tarafından prim görmeyeceği kanaatindeyiz. Ahmet Çalık evladımıza tekrar Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere spor camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Gençlerbirliği Spor Kulübü camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyururuz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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