Gençlerbirliği, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü sabah saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla geçirdi.
Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, son bölümde oynanan ayak tenisiyle sona erdi.
Süper Lig'de dün konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 9 maça çıkmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar