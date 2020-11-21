Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı yayınlandı
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Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı yayınlandı

21.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:33
Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı yayınlandı

Gemlik müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı yayınlandıGemlik ilçe müftüsü Dr.Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı "Çocuk Eğitiminde Altın Sözler" yayınlandı.

Gemlik müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı yayınlandı

Gemlik ilçe müftüsü Dr.Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı "Çocuk Eğitiminde Altın Sözler" yayınlandı.

"Çocuk Eğitiminde Altın Sözler" adıyla çıkan kitap, çocuklarda ahlak eğitiminde çok önemli bir açığı kapatacak. . Yerli ve yabancı bilim adamlarının, ahlakçıların, pedagogların ve çocuk psikologlarının da görüşleri dikkate alınarak hazırlanan eserde, hem ahlak hem eğitim içerikli altın değerinde özlü sözlere yer verildi. Çocuk eğitimine dair ayet ve hadislerle de süslenen eser, kütüphaneler dolusu kitapları, bu kitapçıktaki özlü sözlere sığdıran bir öz niteliği taşıyor. - BURSA

Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı'nın ikinci kitabı yayınlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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