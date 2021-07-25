Gelim Olur Musun yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş'a Tarık Mengüç'ten sert tepki!

Tarık Mengüç, evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'a sert tepki gösterdi.

Tarık Mengüç, evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'a sert tepki gösterdi. Umaş, saçı turuncu olduğu için pişmanlığını dile getirdiği videoda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" dedi.

"ÇİNGENELERE KURBAN OLASIN"

Umaş'ın videosunu izleyen Mengüç sosyal medya hesabından isyan etti; "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez. Bu ırk ayrımıdır unutma ki romanlar ve çingeneler müziğe yön veren insanlardır. Hatırlıyorsam sen evlilik programında evlenecektin, ne oldu? Aaaaa istiyorsan 25 senelik evlilik sırlarını... Nasıl mutlu olunur, nasıl şarkılar yazılır, nasıl adabı edebi ile konserden konsere koşulur, nasıl reklam çekilir, nasıl bu esnada iki tane nur topu gibi evladı saygılı bir şekilde yetiştirilir... Sen saça bakma Sinem Umaş sen kalbe bak. Bir şarkı çıkardım dinle bak 'Deliler' diye ama sen ona da mana bulursun. Çok çalış olur mu, albüm çıkaracaksan sana şarkı veririm adına 'çingenelere kurban olasın' diye"

BU NEYİN DUYARI!

Umaş ise Mengüç'e, "E abicim senin saçın turuncu değil miydi? E benim de kafam turuncu oldu neyin duyarı bu?" diyerek, Mengüç'e karşılık verdi.

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Mengüç şunları söyledi:

"Siyahi insanlara karşı ırkçılık söylemi olduğunda ayağa kalkan halkın, kendi milletinin kültürünü ötekileştirdiği bir ülke de yaşıyoruz maalesef ki. "Böyle bir çingenelik olur mu" nedir ya? Bu nasıl bir itham, bu nasıl bir ön yargı? Dünyaya geldiğim toprakların gerçekten bu zihniyeti., olduğuna inanamıyorum. Hesapta biriz ama birbirimizi "Kürt, roman, laz, çerkez" diye ayırır olmuşuz. Sırf toplumları bu şekilde yargıladığımız için insanlarımız utancın kurbanı oluyor ve farkında değilsiniz. Romanlık zihniyetlerinizde ne anlama geliyor, nasıl bir yer kaplıyor bilmiyorum ama roman olmak, sanatçı doğmak. Roman olmak en ufak şeyle bile mutlu olmak. O her zaman yakalamak istediğiniz huzuru bir kıvılcımla bulmak. Biz sizin ön yargıyla baktığınız kültür hiç değildik, olmadıkta."

Kaynak: Hürriyet