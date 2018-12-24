Geleneksel Yüzme Yarışlarında Yüzlerce Sporcu Mücadele Etti

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 7. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışmaları düzenlendi.

3 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular, ödül kürsüsü mutluluğu yaşamak için kulaç attı.

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu, 7. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışlarında 3 farklı kategoride 16 farklı kulüpten 504 sporcuya ev sahipliği yaptı. 2 gün boyunca hız kesmeden devam eden organizasyonda katılımcı sporcular; karışık, kelebek, kurbağalama, sırt üstü ve serbest stillerde kıyasıya yarıştı. Yarışların sabah seansının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül'ün elinden aldı. Yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm geleneksel yarışlarda olduğu gibi tribünleri adeta tıklım tıklım dolduran sporcu velileri, ödül töreni esnasında altın kulaçlara büyük alkış ve bayrak şovla destek verdi.

"Yarışmalarında 3 farklı kategoride 504 sporcumuz katıldı"

Organizasyonda düzenlenen ödül töreninde katılımcı sporculara ve tribünleri dolduran sporcu velilerine seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, "25 Aralık Kurtuluş Günü münasebetiyle farklı branşlarda turnuvaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yalnızca yüzme sporunda değil, bunun yanı sıra basketbol, futbol, satranç ve badminton gibi dallarda da geleneksel hale getirdiğimiz bu aktiviteleri çok önemsiyoruz. Özellikle öğrencilerimizin akademik çalışmalarının yanında bu tür sportif ve sosyal faaliyetlere katılmalarını destekliyoruz. 7. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışmalarına 3 farklı kategoride 504 sporcumuz katıldı. Bu yarışların bir başka özelliği ise yarışlar neticesinde dereceye giren sporcularımızın Anadolu Yıldızları Ligi Gaziantep Yüzme Takımında ilimizi temsil edecek olmaları. Şimdiden bu karmada yerini alacak sporcu öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu mecradan velilerimize hassaten teşekkür etmek istiyorum. Onların vermiş olduğu destekler bizler için çok değerli. Alleben Yüzme Havuzunun işletiminde görev alan tüm hocalarımıza da ben yürekten teşekkür ediyorum. Bu iş emek isteyen bir iştir. Yarışlara katılma cesareti gösteren, derecesi, sıralaması, puanı ne olursa olsun tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve spor yaşamlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin şimdiden 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Şampiyonlar yetiştiriyoruz"

Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, Gaziantep'i ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil eden sporcular yetiştirdiklerini belirtti. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışları seremonisi esnasında Alleben Yüzme Havuzunda yerini alan sporseverlere hitap eden İl Temsilcisi Bingül, "Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda şampiyon sporcular yetişmeye devam ediyor. Bu İstanbul ilinde gerçekleştirilen Türkiye Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Yarışlarında sporcularımız Türkiye Şampiyonu olarak ve çeşitli Türkiye dereceleri elde ederek bizlere büyük sevinç yaşattılar. İnşallah bu yarışta yerini alan sporcularımızın da bu tür başarılarına şahitlik ederiz. Ben organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA