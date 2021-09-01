GELENEKSEL EL SANATLARI YENİDEN CANLANACAK
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GELENEKSEL EL SANATLARI YENİDEN CANLANACAK

GELENEKSEL EL SANATLARI YENİDEN CANLANACAK
Habermetre - Haberler | Toplum

GELENEKSEL EL SANATLARI YENİDEN CANLANACAK Düzce Belediyesi ile Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü kaynaklarını birleştirerek eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve istihdamın artması amacıyla yaptığı protokolün ardından 8 branşta el sanatları kursu açıldı.

GELENEKSEL EL SANATLARI YENİDEN CANLANACAK Düzce Belediyesi ile Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü kaynaklarını birleştirerek eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve istihdamın artması amacıyla yaptığı protokolün ardından 8 branşta el sanatları kursu açıldı.

Düzce Belediyesinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan işbirliği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Düzce El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan protokol ile Düzcelilerin el becerilerini geliştirmesi, meslek edinmesi ve kursların sonunda istihdama katkı sağlaması ile amaçlanan faaliyet programı kapsamında 8 branş açılarak kurs kayıtlarına başlandı.

DÜZCE'DE BİR ÇOK USTA YETİŞECEK

El Sanatları Merkezi eğitimcileri tarafından verilecek kurslarda özellikle Türk tarihine ışık tutacak. Turizm açısından atağa geçen Düzce'de verilen eğitimlerden sonra kursiyerler, Düzce turizmine de katkı sağlayacak. Ahşap Kakmacılığı, Takı Yapımı, Ahşap Oymacılığı, Atölyecilik ve Mozaik Eskitme, 3 Boyutlu Resim, Dekoratif Ahşap Süsleme, Aşçı Yardımcılığı ve Bıçak Sanatı eğitimlerinin ardından Düzce'de birçok usta yetişecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki BELMEK ile El Sanatları Eğitim Merkezinin ortaklaşa vereceği eğitimlerin son başvuru tarihi 10 Eylül Cuma günü olarak belirlendi. BELMEK Film Platosu ve El Sanatları Eğitim Merkezine başvurular yapılabilecek.

Kaynak: Habermetre

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