Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi
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Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi

25.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:06
Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre bir evin çatısına kurulmakta olan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre bir evin çatısına kurulmakta olan baz istasyonuna mahalle sakinleri tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen ev sahibi ise 'size ne? Ev benim' diyerek baz istasyonunun kurulmasına izin verdi.

Karapürçek ilçesinde bir evin çatısına GSM şirketi tarafından baz istasyonu kurulması için çalışma başlatıldı. Durumu gören vatandaşlar sağlıklarını etkileyeceği gerekçesiyle bina sahibinden baz istasyonunun kurulmasından vazgeçmesini istedi. Tepkilere aldırış etmeyen ev sahibi ise iddiaya göre 'Size ne? Ev benim' diyerek baz istasyonunun kurulmasına izin verdi. Yaşanan tartışma sonrasında imza kampanyası başlatan mahalle sakinleri, ilçe kaymakamlığına giderek bina yakınında diyaliz hastası ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastaların olduğunu bu nedenle baz istasyonunun kaldırılmasını istedi. - SAKARYA

Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi
Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi
Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi
Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi
Gelen tepkilere rağmen ev benim dedi baz istasyonun kurulmasına izin verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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