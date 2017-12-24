Gelecek Yıl Zorlukları Aşmayı Hedefliyoruz"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2017'nin ulaştırma sektörü için zor bir yıl olduğu belirterek, "Ancak en büyük hedefimiz hükümetimizin vereceği desteklerle bu zorlukları 2018'de aşmak." ifadelerini kullandı.



Apaydın, yazılı açıklamasında, akaryakıta gelen zamlar, yedek parça fiyatlarının artışları, korsan taşımacılar, market servislerinden kaynaklanan haksız rekabet ve bazı toplu taşıma araçlarında yaşanan olumsuz örnekler yüzünden şoför esnafının zor bir yıl geçirdiğini belirtti.



Hükümetin vereceği destekler ile bu zorlu dönemi 2018'de aşmaya çalışacaklarına dikkati çeken Apaydın, kamyoncu esnafının almak zorunda olduğu K1 yetki belgesinde yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.



Apaydın, söz konusu yetki belgesini almış esnafların araçlarını sattığında belgelerinin belirli bir süre sonra iptal olduğunu, belgeler üzerinde herhangi bir devir haklarının bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu konudaki devir hakkı mutlaka verilmeli, mesleği bırakan ve tekrar geri dönmek isteyenlere bir kolaylık sağlanmalı. Ayrıca K1 ve K2 yetki belgelerini federasyonumuza bağlı odalar tarafından kendi üyelerine de verilme imkanı sağlanmalı. Ayrıca 2018'de bu konuda esnafların mağduriyetini önlemek için C türü yetki belgesine sahip olan kişilerin, yetki belgelerini ikinci şahıslara kiralaması önlenmeli ve C2 yetki belgesi sahiplerine sadece uluslararası eşya taşımacılığı yapma şartı getirilmeli."



8 milyon araç sigortasız



Apaydın, trafiğe kayıtlı 22 milyon aracın 8 milyonunun sigortasız olduğuna dikkati çekerek, "Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasına geçilmesine rağmen halen primler yüksek. Fiyatların aşağı çekilmesi ile zorunlu trafik sigortası yaptırmayan araç sayısı mutlaka düşecektir. Herhangi bir kaza durumunda esnafımız suçsuzsa hasarsızlık oranları düşürülmemeli ve sigorta primleri haksız yere artırılmamalıdır. Ticari araçlarda sigorta primlerinin indirilerek esnafımız açısından ödenebilir hale getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Ruhsatında minibüs yazan araçların kanun gereği otobüs vergisi ödemek zorunda kaldığını vurgulayan Apaydın, 2018'de yapılacak değişiklik ile bu mağduriyetin önüne geçilmesi ve vergi dairesindeki mükellefiyetinde minibüs işletmesi olarak görülen araçların minibüs vergisi ödemesinin önünün açılması gerektiğini ifade etti.



Apaydın, son zamanlarda toplu taşıma araçlarında yaşanan bazı olumsuz örneklerin şoför esnafının itibarını zedelediğini, işini hakkıyla yapanların bu olumsuz örnekler yüzünden mağdur olmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.