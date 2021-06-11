Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da parti teşkilatlarının açılışına katıldı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da parti teşkilatlarının açılışına katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da parti teşkilatlarının açılışına katıldı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da partisinin Kulu ve Cihanbeyli ilçe teşkilatlarının açılışını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da partisinin Kulu ve Cihanbeyli ilçe teşkilatlarının açılışını yaptı.

Davutoğlu, bazı açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kulu'da Kubbeli Halime Hatun Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Daha sonra partisinin Kulu İlçe Teşkilatı önünde vatandaşlara seslenen Davutoğlu, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Partisinin Kule İlçe Teşkilatının açılışını gerçekleştirdikten sonra esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinleyen Davutoğlu, bir dönerci dükkanında döner kesti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ardından Cihanbeyli'ye geçen Davutoğlu, burada da ilçeye bağlı Yeniceoba, Kandil, Çöl ve Büyükbeşkavak mahallelerini ziyaret etti.

Partisinin Cihanbeyli İlçe Teşkilatının açılışına katılan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada da iktidar olmaları halinde Konya Ovası'nın su sorununu çözeceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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