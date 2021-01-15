Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da bir grubun saldırısına uğradı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da bir grubun saldırısına uğradı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'a aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırdı.

Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan