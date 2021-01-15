Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı

15.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:08
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da bir grubun saldırısına uğradı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da bir grubun saldırısına uğradı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özdağ'a aracına bineceği sırada kimliği henüz belirlenemeyen grup saldırdı.

Başından ve yüzünden aldığı darbeler sonucu yaralanan Özdağ, özel bir hastanede tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlker Başbuğ Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Serdar Ortaç Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:08:39. #1.14#
title