Gelecek Partisi Fatih 1. Olağan İlçe Kongresi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde düzenlenen Fatih 1. Olağan İlçe Kongresine katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan kongrede Çanakkale Savaşı'nın İstanbul için verilen bir savaş olduğunu dile getiren Davutoğlu, Boğaz'ı geçmek isteyenlerin asıl hedefinin Gelibolu'yu değil İstanbul'u ele geçirmek olduğunu anlattı.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de şehit düşen, vatan coğrafyasında ve gönül coğrafyasında toprağa düşen ecdat İstanbul'u savunuyordu. Çünkü o ecdat biliyordu ki İstanbul düşerse sadece bir şehir düşmez, vicdan düşer, tarih düşer, medeniyet düşer. İstanbul'u düşüremediler. Daha sonra işgal yaşanmış olsa da Mehmet Akif Ersoy'un 'Korkma' nidasıyla ayağa kalkan bir millet bütün vatan topraklarını kurtararak bize istiklali emanet etti. Gelecek Partisindeki bütün gönüllülerine söylüyorum, sizler Fatih Sultan Mehmet'in emanetini korumakla sorumlusunuz. İlçe teşkilatında görevi yeniden aldıktan sonra yapacağınız ilk iş Fatih'in taşını, toprağını, bütün tarihi eserlerini korumak ve onları takip etmek üzere, oraya yönelecek her türlü rant kaygılı faaliyetlere karşı kültür ve çevre timleri kuracaksınız."

Medeniyetler ve Şehirler kitabını yazarken, "Anlayana İstanbul hocadır" dediğini kaydeden Davutoğlu, Fatih ilçesinin İstanbul'un ruhu ve kalbi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara