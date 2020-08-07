Gebze'de, yağ fabrikasında korkutan yangın KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, madeni yağ üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, madeni yağ üreten bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde madeni yağ üreten bir fabrikada bilinmeyen nedenle meydana geldi. Alevleri fark eden işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında fabrikanın üretim alanında hasar oluştu.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA