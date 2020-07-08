Gazze, İsrail'in 2014'teki saldırısının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yaralarını saramadı.
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Gazze, İsrail'in 2014'teki saldırısının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yaralarını saramadı.

Dünyanın en büyük açık cezaevi şeklinde nitelendirilen Gazze Şeridi, hala İsrail'in 6 yıl önce düzenlediği saldırının neden olduğu kötü yaşam şartları ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Gazze, İsrail'in 2014'teki saldırısının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yaralarını saramadı.
08.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:27

Dünyanın en büyük açık cezaevi şeklinde nitelendirilen Gazze Şeridi, hala İsrail'in 6 yıl önce düzenlediği saldırının neden olduğu kötü yaşam şartları ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Tel Aviv yönetiminin gayrimeşru ablukası altında ezilen Gazze, son 14 yılda 3 büyük İsrail saldırısının hedefi oldu.

İsrail'in "Koruyucu Hat Operasyonu" adını verdiği, 8 Temmuz 2014'te başlayıp 51 gün süren saldırısı bunların başında geliyor.

Uluslararası raporların "en uzun ve en şiddetli" olarak tanımladığı saldırı, Gazze Şeridi'ndeki sanayi tesislerinin yıkılmasına, binlerce kişinin işini kaybetmesine ve böylelikle ekonominin çökmesine yol açtı.

Hamas'ı İsrail kentlerine roket saldırısı düzenlemekle suçlayan İsrail ordusu, 2 milyonu aşkın nüfusuyla 360 kilometrekarelik dar bir alana sıkışmış Gazze Şeridi'ni ilk olarak savaş uçaklarıyla vurdu.

Daha sonra 8 bin askerle kara operasyonu başlatan İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail'in katliamları

Arap İnsan Hakları Komitesinin verilerine göre İsrail, 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 51 gün boyunca Filistinli ailelere karşı 144 katliam işledi.

Bunların başında İsrail'in 20 Temmuz'da Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 17'si çocuk 74 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Şucaiyye katliamı geliyor.

İsrail ordusu, 24 Temmuz'da ise Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda 16 kişi yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi yaralandı.

Acımasız saldırılar bunlarla da sınırlı kalmadı. İsrail 30 Temmuz'da 4 saatlik ateşkesi kabul ettiğini duyurmasına rağmen daha önce vurduğu Şucaiyye'de pazar yerini hedef aldı. Saldırıda aralarında gazeteci ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 17 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

İsrail'in 1 Ağustos 2014'te de Gazze Şeridi'nin Refah kentine şiddetli saldırılar düzenlemesi sonucu 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

- 2 bin 158 Filistinli şehit oldu

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail ordusu 51 gün boyunca 6 bin hava saldırısının yanı sıra 14 bin 500 tank atışı ve 35 binden fazla top atışıyla Gazze'yi vurdu. Filistinli gruplar ise İsrail'in hava saldırılarına roket ve füzelerle karşılık verdi.

İsrail'in saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit oldu, 11 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de beklemediği bir direnişle karşılaşan İsrail ordusu da ağır kayıplar verdi.

Yaşanan çatışmalar ve atılan roketler nedeniyle 67'si asker, 73 İsrailli öldü, 740'ı asker 2 bin 522 kişi yaralandı.

Ayrıca saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsrailli de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alındı. Kassam Tugayları, esir takası anlaşması yapılmadan bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermeyi kabul etmiyor.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze'de olduğunu ileri sürmüş ancak daha sonra İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

Gazze'yi derinden etkileyen saldırılar Mısır'ın ara buluculuğunda taraflar arasında 27 Ağustos 2014'te varılan ateşkes ile son buldu.

Saldırının etkileri sürüyor

İnsan hakları kuruluşları, Gazze Şeridi'nin altyapısının yıkılmasına, ekonomisinin zayıflamasına ve yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olan söz konusu saldırının etkilerinden kurtulamadığını ifade ediyor.

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen şehirde 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin kısmen yıkıldığını kaydetti.

Saldırılar nedeniyle altyapısı ağır hasar gören Gazze'de 65 bin Filistinli evsiz kaldı.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara şubat ayında yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu zarar gören ya da yıkılan evlerin yüzde 71'inin önceki imar projeleri kapsamında yeniden yapıldığını ya da onarıldığını belirtmiş, 2 bin konutun imarı için ise finansman beklendiğini aktarmıştı.

Henüz evleri imar edilmeyen aileler, UNRWA'nın da 2018'den bu yana mali kriz nedeniyle kira yardımı yapamaması nedeniyle zor ekonomik koşullar altında hayatlarını idame ettiriyor.

Hamas'ın, 2006 seçimlerini kazanmasından bu yana İsrail bölgeye kara, deniz ve havadan abluka uyguluyor. Hamas'ın 2007'de Gazze'de seçimle yönetime gelmesinin ardından ise ablukanın şiddeti daha da artırıldı.

Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli bu abluka nedeniyle ekonomik bakımdan dar bir boğazdan geçiyor. 2020 yıl başı itibarıyla Gazze'de yoksulluk oranının yüzde 52, işsizliğin ise yüzde 50'ye ulaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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