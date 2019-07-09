Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'te yeni transfer Pawel Olkowski, takımla çalışmalara başladı.

Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep'te yeni transfer Pawel Olkowski, takımla çalışmalara başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Güç, kuvvet ve koordinasyon çalışmaları yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Yeni transferlerden Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.