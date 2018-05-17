Gazişehir Gaziantep, Bursa'ya Otobüs Kaldıracak

Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde 19 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, taraftarları için Bursa'ya otobüs kaldıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği maç için ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceği bildirildi.

Bu kapsamda 18 Mayıs Cuma günü saat 23.30'da Gaziantep Masal Parkı'ndan hareket edecek otobüslerle maça gitmek isteyen taraftarların 0538 546 91 38 ve 0532 169 27 83 numaralı hatlardan bilgi alabileceği kaydedildi.