Gaziler İçin Mevlit Okutuldu

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Samsun Büyük Cami'de cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cuma namazı çıkışında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, İl Müdür Yardımcıları ve dernek başkanlarıyla birlikte vatandaşlara ikramda bulundu. Programın ardından açıklama yapan Tekin Balcı, "Türk milletinin tarihi, geçmişten bugüne onur duyduğumuz üstün zaferlerle doludur. Bu zaferleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Bunun göstergesi olarak ülkemizin sessiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Onların sorunlarına, ihtiyaçlarına devletimizin imkanları ölçüsünde çözüm arıyoruz. Mutlu ve kederli günlerinden onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün burada, yaşayan ve bu dünyadan ahirete intikal etmiş olan gazilerimiz ve şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okuttuk, ikramlarda bulunduk. Şehitlerimizin ve ahirete intikal etmiş olan gazilerimizin ruhları şad, mekanları cennet, derecelerinin ali olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Samsunlu vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterilen Mevlid-i Şerif programına Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz ve EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Başkanı Bilal Erim katıldı. - SAMSUN