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Gaziler Günü

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Gaziler Günü

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirtaş, mesajında bu vatanın şehitlerin ve kahraman gazilerin emaneti olduğunu belirtti.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini kaydeden Demirtaş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı, malı ve kanı pahasına korumasını bildiğini bildirdi.

"Bu vatan bizlere aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetidir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatırken, gazilerimizi Türk milleti olarak toplumsal hayatta her zaman baş tacı ederek, layık oldukları saygı ve sevgiyi sunmak en önemli görevimizdir. Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür." ifadelerini kullanan Demirtaş, şöyle devam etti:

"Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı idame ettiriyoruz. Şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bugün de, aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi, bu uğurda gazi olmuş, şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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