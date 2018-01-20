Gaziantepli Çocukların Maşa ile Kocaayı'ya Yoğun İlgisi

Gaziantepli çocukların Maşa ile Kocaayı'ya yoğun ilgisi

GAZİANTEP - Gaziantep'teki SANKO Park Alışveriş Merkezi ünlü çizgi film kahramanları Maşa ile Kocaayı'yı Gaziantepli çocuklarla buluşturdu.

Okulların kapanmasıyla birlikte yarıyıl tatiline giren çocuklar SANKO Park AVM'nin organize ettiği etkinliklerde buluştu. Ekranların sevilen çizgi film kahramanlarından Maşa ile Kocaayı bir hafta boyunca SANKO Park AVM içerisindeki etkinlik alanında çocukları eğlendirecek.

Sonraki hafta ise Masallar Ülkesi isimli çizgi filmin kahramanları aynı alanda çocukların izlenimine sunulacak. 15 gün sürecek olan etkinlikler her gün 13: 00 ile 18: 00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin ücretsiz olarak çocukların beğenisine sunulacağı belirtildi.