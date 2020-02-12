Gaziantep uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:52
Gaziantep uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçesi Yazıcık Mahallesi'nde bir otomobilde ve araçtaki şüphelilerin üzerinde yapılan aramda bir miktar eroin ele geçirildi. Araçta bulunan M.F.K. H.K. ve H.O. gözaltına alındı.

H.K'nin adresinde yapılan aramada da bir miktar satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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