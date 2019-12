Gaziantep Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında yükseliyor

17.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:51

Kaliteli büyüme ilkesinden taviz vermeden başarı grafiğindeki yerini giderek üst sıralara taşıyan Gaziantep Üniversitesi, dünyanın referans olarak kabul ettiği değerlendirme kuruluşlarının en iyi üniversiteler listelerindeki yerini her geçen gün daha da yükseltiyor. GAÜN, uluslararası başarı sıralamasındaki yükselişinin yanı sıra, gerek Gaziantep, gerekse ulusal ölçekteki çalışmalarıyla da önemli başarılara imza atıyor.



Merkezi İngiltere'de bulunan ve dünyanın en önemli referans değerlendirme kuruluşları arasında yer alan TİMES Higher Education'un (THE) En İyi Üniversiteler Listesinde 30 Türk üniversitesi yer alırken Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) en iyi Türk üniversiteleri sırasında 14.'lüğe, dünya üniversiteleri arasında ise 864. sıraya yükseldi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Üniversitemiz bu değerlendirmede 14. sırada yer almayı başardı. Yine, eğitim dünyasının yakinen bildiği ve değerlendirmelerini referans olarak kabul ettiği US News & World Report'un hazırladığı "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" sıralamasında üniversitemiz Türkiye üniversiteleri arasında 14, Dünya üniversiteleri arasında 864. sırada yer aldı. Başka bir değerlendirme olan Akademik Ranking Of World Unıversıtes'de İnşaat Mühendisliği Fakültemiz 26.1 puanla dünyanın en iyi 300 İnşaat Mühendisliği Fakültesi arasına girme başarısını gösterdi. Başarılarından her zaman söz ettiren Tıp Fakültemiz, en iyi fakülteler arasındaki yerini hep korumaya devam ediyor. Bölge illerinin yanı sıra, komşu ülkelere de sağlık hizmeti veren Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin nükleer tıp alanındaki önemli bir çalışması tamamlanmakta olup, ses getirecek bu çalışmamız yakında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca, Beden Eğitimi Yüksek Okulumuz öğrencileri de şampiyonluklarıyla bayrağımızı dünyanın çeşitli ülkelerinde dalgalandırıyor" dedi.



"Başarı zincirine yeni halkalar ekliyoruz"



Gaziantep Üniversitesi'nin ÖSYM sınavlarındaki tercih edilebilirlik oranını her geçen yıl giderek artırdığını da vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "2018 ÖSYM Sınavı'ndaki ilk yerleştirme doluluk oranımız yüzde 94 iken, 2019'da bu oran yüzde 98.5'e yükselmiş, doluluğumuz ek yerleştirmelerle tam kapasiteye ulaşmıştır. Gaziantep Üniversitesi'nin Türkiye'nin Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde eğitim yapılan tek üniversitesi olduğu gerçeğinin altını bir kez daha çizen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Azez, Afrin ve El-Bab'da açtığımız üç fakülte, Cerablus Meslek Yüksek Okulumuz ile Türkiye ve Dünya'da adımızı duyurduk. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerindeki en iyi üniversiteleriyle eğitim işbirliği protokolleri yapmaya devam ediyoruz. Son olarak Malezya'da bulunan ve Dünya'nın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alan üniversitelerle işbirliği görüşmelerini gerçekleştirdik" şeklinde konuştu



Ödül avcısı üniversite



Gaziantep Üniversitesi'nin Türkiye'nin ve bölgesinin kalkınmasına yönelik tüm girişimlerin paydaşı olmaya devam ettiğini kaydeden Rektör Gür, "Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Gaziantep Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik Dönüşümünde Üniversitelerin ve Teknoparkların Rolü Çalıştayı'na ev sahipliği yaptık. GAÜN Teknopark, 2019 Teknopark Endeksleri'nde en iyi gelişme gösteren teknoparklar kategorisinde ikinci olmayı başardı ve ödülümüzü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey'in elinden aldık. Bu arada kurumsal başarılarımızın yanında akademisyen arkadaşlarımız birçok kişisel başarıya da imza atmaya devam etmektedir. Doç. Dr. Mehmet Kahraman hocamızın TÜBA-GEBİP Ödülü'nü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almasının ardından, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülünü de Sağlık Bakanımızın sunması başarı hanemizdeki imzalardan yalnız birisidir. Üniversite- sanayi işbirliğinde her geçen gün yeni hamleler yapıyoruz. Bir GAÜN markası olan intörnlük artık ayakları yere basan, hem öğrenciyi, hem iş dünyasını memnun eden, Türkiye'nin diğer üniversiteleri tarafından da başka isimlerle uygulamaya çalıştığı bir model olmuştur" ifadelerini kullandı.



"Üniversitemiz başarıya doymuyor"



Gaziantep'in gerek ekonomik, gerek eğitim anlamında kalkınması için her gün yeni bir çalışmaya imza attıklarını da kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Daha yakın bir zamanda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Türkiye'ye model olacak 6 projeye imza attık. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle kurduğumuz Ayakkabı Test Laboratuvarı, Türkiye'nin ayakkabı sektöründe önemli bir rolü olan Gaziantepli üreticilerin önemli bir eksikliğini giderdi. Dünyanın gündemindeki göç konusuna dikkat çekmek için 14-16 Ekim arasında, 24 ülkeden 265 konuşmacının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Dünya Göç ve Mülteci Kongresi büyük bir yankı ve destek gördü. 2019 Teknofest'de üniversitemiz ORET, Fetih 1453 Kategorisi'nde kazandığı birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın elinden aldı. 3 milyon Euro bütçeli 11 projenin paydaşı olan Gaziantep Üniversitesi, yeni proje çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürmeyle devam etmektedir. Tüm bunların yanısıra öğrencilerine daha iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak adına fiziksel iyileştirmelerini de sürdüren Gaziantep Üniversitesi'nin GAÜNSPORİUM'u, bir ilki gerçekleştirerek TSE 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standart Belgesi'ni alan ilk üniversite olma başarısını göstermiştir. Gaziantep Üniversitesi, kentiyle kolkola, kaliteli büyüyen, katma değer ve ülkesine faydalı gençler yetiştiren bir üniversite olmaya devam edecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

