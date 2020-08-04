HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım Açıklaması

SGK'nın hastanelere yaptığı ödemelerde il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alması gerektiğine vurgu yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde de bir blokun acilen Covid-19 tedavisi için hizmete açılmasının Gaziantep için elzem...

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım Açıklaması
04.08.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:42

SGK'nın hastanelere yaptığı ödemelerde il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alması gerektiğine vurgu yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde de bir blokun acilen Covid-19 tedavisi için hizmete açılmasının Gaziantep için elzem olduğunu söyledi.

Daha önce SGK tarafından hastanelere ödenen pandemi ücreti ve yoğun bakım desteğinin durdurulması yönünde alınan kararın özel hastaneleri devre dışı bırakarak salgın mücadelesini olumsuz etkileyeceğini belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, bu uyarısını yineledi. Sağlık Bakanı ve Gaziantep Milletvekillerine destek çağrısında bulunan Başkan Yıldırım, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde bir blokun Covid-19 tedavisi için acilen tamamlanarak hizmete açılması gerekliliğine dikkat çekti.

GTO Başkanı Yıldırım, "Üzülerek ifade ediyorum ki, Gaziantep halkı salgın ile sınavında başarısız oldu. Ne yazık ki vaka sayımız ve can kayıplarımız fazla. SGK'nın yaklaşık 1 ay önce pandemi nedeniyle hastanelere verdiği desteğini geriye dönük olarak sıfırlama kararı da özel hastaneleri zor durumda bırakmıştır. Yaşanan süreç nedeni ile normal hasta sirkülasyonu da azalan özel hastaneler ne yazık ki fark ücreti almaya başlamak zorunda kalmıştır. SGK'nın il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alarak ödeme yapma şeklinde bir uygulamaya geçmesi gerekiyor. Öte yandan Gaziantep'teki vaka yoğunluğu göz önüne alındığında Gaziantep Şehir Hastanesinde altyapısı uygun bir blok acilen Covid-19'lu hastalara hizmet vermesi için tamamlanmalı. İnanıyorum ki bu noktada pandeminin başlangıcından bu yana cansiperane çalışan Sayın Sağlık Bakanımız ve Gaziantep Milletvekillerimiz bize hak vererek, sesimizi duyacaklardır. Toplum sağlığı için yetkililerin bir an önce bu konuda aksiyon almalarını bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı 3. Sayfa
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Dünya
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Magazin
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı Ekonomi
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Magazin
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulundu
Prof. Dr. Naci Görür, depremden 3 gün önce Malatya için uyarıda bulundu
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
Şenol Güneş'e kırgın olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı G.Saray sözleri: Bir gün buluşacağız
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Beyonce Müjde Ar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Kaza Çeşme Beşiktaş Transfer
Şu an buradasınız: Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım Açıklaması - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 14:30:32. #1.15#
title