GAZİANTEP - 72 ülkeye 16,6 milyon dolarlık sabun ihracatı

Türkiye'deki sabun üretiminin yüzde 16'sını gerçekleştiren Gaziantep'ten geçen yıl 72 ülkeye 16,6 milyon dolarlık sabun satıldı.

Türkiye'deki sabun üretiminin yüzde 16'sını gerçekleştiren Gaziantep'ten geçen yıl 72 ülkeye 16,6 milyon dolarlık sabun satıldı.

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, çoğu geleneksel yöntemle üretilen banyo sabunu üretimi ve ihracatında da adından söz ettiriyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Gaziantep'ten 2020'nin ocak-aralık döneminde aralarında Irak, Dominik Cumhuriyeti, Rusya, Azerbaycan ve Venezuela'nın da bulunduğu 72 ülkeye 15 bin 857 ton sabun gönderilerek karşılığında 16 milyon 596 bin 430 dolar girdi sağlandı.

Söz konusu dönemde en çok ürün 6 milyon 483 bin 594 dolarla Irak ve 873 bin 573 dolarla Dominik Cumhuriyeti'ne gönderildi. Dominik Cumhuriyeti'ni 850 bin 918 dolarla Rusya, 820 bin 948 dolarla Azerbaycan ve 779 bin 436 dolarla Venezuela takip etti.

"Çok daha yüksek ihracat gelirlerine ulaşacağız"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, AA muhabirine, kentin ihracat şehri olarak anıldığını, büyük bir azim ve çalışkanlıkla bu unvanı aldıklarını söyledi.

Kentteki üretim çeşitliliğine dikkati çeken Yıldırım, elde ettikleri ürünleri dünyanın birçok ülkesine pazarladıklarını ifade etti.

Türkiye'deki sabun üretiminin yüzde 16'sının Gaziantep'ten gerçekleştirildiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Nizip'te geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaret tescilli Nizip sabunu da ilçemiz ve şehrimiz için çok önemli bir değerdir. Gaziantepli kurum ve kuruluşlar olarak bizlerin yegane arzusu, şehrimize ait tescilli ürünlere katma değer katmaktır. Pek çok araştırmada gördük ki şehrimizde daha kaliteli üretilen ürünler başka yerlerde çok daha yüksek fiyatta satılıyor. Burada da markalaşma ve pazarlama teknikleri devreye giriyor. Coğrafi işaret ve standartlarda bu süreci destekleyen unsurlardan. Bu konularla ilgili Gaziantep olarak yapacağımız çalışmalarla ilerleyen yıllarda çok daha yüksek ihracat gelirlerine ulaşacağımıza inanıyorum."

"En çok ihracat gerçekleştiren iller arasında 5. sıradayız"

Yıldırım, bu yılın ocak-ağustos döneminde kentte toplam 6,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış yaşandığını aktararak, "Şehir olarak şu an için en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında 5. sıradayız. Gözümüz dördüncülükte. İş insanlarımızla, kurumlarımızla, siyasilerimizle, bürokratlarımızla el birliği içerisinde şehrimizi geleceğe taşıyacak ihracat potansiyelimizi her geçen gün bir üst seviyeye çıkartacağız." dedi.

"Yıllardır öğrendiğimiz şekilde üretime devam ediyoruz"

Sabun üreticisi Mustafa Doktoroğlu da geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını söyledi.

Doktoroğlu, Nizip sabununa organik olması sebebiyle ilginin arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hiçbir kimyasal madde olmadan, cilde zarar vermeden temizler. Yıllardır öğrendiğimiz şekilde üretime devam ediyoruz. Biraz meşakkatlidir. İlk başta zeytin toplanır, yağı çıkarılır. Arta kalan posadan ikinci kalite pirina dediğimiz zeytinyağı çıkar. Bu pirinayı alır 3 gün kaynatarak sabuna dönüştürürüz. Üçüncü günün sonunda serer, kurumasını bekleriz. Kuruduktan sonra kesme işlemi gerçekleşir. Tokmaklama dediğimiz damga işlemi yapılır."

Nizip'te 50'ye yakın sabun işletmesi olduğunu anlatan Doktoroğlu, "Büyük çoğunluğu aktif şekilde devam ediyor. Zeytinyağlı sabunumuzu iç piyasaya ve ihracata gönderiyoruz. Irak başta olmak üzere Avrupa ve Amerika'ya satış yapıyoruz. Bölgeden yaklaşık 16 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiş. Bu rakamları daha da artırmak için çaba göstermemiz gerekir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu