GAZİANTEP - Yoğun sis ve sağanak
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GAZİANTEP - Yoğun sis ve sağanak

17.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:08

Gaziantep'te sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Gaziantep'te sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Dünden bu yana zaman zaman etkisini artırarak süren sağanak, sabahın ilk saatlerinden itibaren sisle devam etti.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Kentin işlek noktalarında ise trafik polisleri uygulama noktası oluşturarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GAZİANTEP - Yoğun sis ve sağanak
GAZİANTEP - Yoğun sis ve sağanak
GAZİANTEP - Yoğun sis ve sağanak
GAZİANTEP - Yoğun sis ve sağanak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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