Gaziantep'te polisten kaçan sürücünün aracında uzun namlulu silah ele geçirildi
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Gaziantep'te polisten kaçan sürücünün aracında uzun namlulu silah ele geçirildi

18.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:56
Gaziantep'te polisten kaçan sürücünün aracında uzun namlulu silah ele geçirildi

Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında kaza yapan şüphelinin aracında uzun namlulu silah ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırasında kaza yapan şüphelinin aracında uzun namlulu silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırada bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yaptı.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, 1 otomatik tüfek, 48 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi ve araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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