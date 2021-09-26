ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Antep Savunması'nın 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde, şu ana kadar gerçekleştirilen yayıncılık faaliyetlerini anlatmak, kültür ve sanat çalışmalarının tanıtımını yapmak amacıyla Gaziantep Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Antep Savunması'nın simgeleri haline dönüşen Şehitkamil'in annesi, Boyno Memik, Şahinbey, Özdemir Bey ve Karayılan'ın canlandırıldığı tiyatro gösterisi sahnelendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültürüyle yükselen Gaziantep için bir arada bulunduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Şampiyon şehir, şampiyon başkan kategorisine giren bir şehir olarak onurluyuz. Bu atalarımızdan gelen büyük bir miras. Yeni dünya düzeninde kimin güçlü olduğuna baktığımızda yetişmiş insan gücü olan yani beşeri sermayeyi elinde bulunduranın daha güçlü bir konumda yer aldığını görmekteyiz. Kültürel mirasın varsa, geldiğin topraklardan aldığın ilham varsa donanımlı bir insan olarak toplumuna çok sayıda faydan dokunuyorsa güçlüsündür. İşte Gaziantep bu tanıma uygun düşen bir şehir. 100 yıl önce atalarımızın verdiği mücadele bizim onurumuz ve şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketi överken söylediği 'Antepliler çalışkandır, cesaretlidir' sözleri bizi Gazi yapan bizi biz yapan en önemli iki özelliğimizdir. Açlığa direnen şehir, bugün dünyanın lezzet başkenti olmuştur."

Gaziantep Valisi Davut Gül, bu yıl Gaziantep Savunması'nın 100'üncü yılını kutladıklarını aktararak, "Gazikültür AŞ'nin 100'üncü yılında yaptığı kültür ve sanat çalışmalarının tanıtım gecesi gerçekleşiyor. Hep birlikteyiz. İnanıyorum ki asırlar sonra da kültür ve sanatla ilgili bugün yapılanlar gelecekte daha güçlü bir şekilde varlığından söz ettirecek. Gelecek kuşaklara aktarılacak. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarda emeği geçen herkesin değeri büyük." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında gerçekleşen bu etkinliğin tarihin ve vatanseverliğin her zaman anımsanması konusunda büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

Gazikültür A.Ş. Başkanı Hakan Tanrıöver, okumanın ve yazmanın önemine değinerek, hayata geçirdikleri çalışmalarla, gelecek nesillere vatanseverlik aşılamak amacı içerisinde olduklarını belirtti.

Gazikültür AŞ. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar da etkinliğin temasını oluşturan Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen yayıncılık faaliyetlerini anlatıp, yürütülen kültür ve sanat çalışmalarının tanıtımını yaparak, katılımcılara bilgi verdi.