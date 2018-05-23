Gaziantep'te Metro Hattı Çalışmaları Başladı

Gaziantep'te yapılacak olan metro hattının çalışmaları başladı.

Şehrin çeşitli noktalarında yapılan sondaj kazılarıyla başlayan metro hattı çalışmalarıyla Gaziantep'in ulaşımının rahatlatılması amaçlanıyor. İlk olarak Demokrasi Meydanı ve Çınarlı parkı içinde yapılan sondaj çalışmaları kademeli olarak şehrin pek çok noktasında yapıldıktan sonra çıkarılacak zemin etüt sonuçlarının ardından kazı ve temel atma aşamalarına geçileceği belirtildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz göreve gelir gelmez ulaşım master planını ve imar master planını yaptık. Buna göre şehirdeki trafik kriz noktalarını belirledik. Çünkü Gaziantep çok hızlı büyüyen bir şehir, metrekareye düşen insan sayısında Konya'nın üç katıyız yani yoğun bir insan trafiğimiz var. Bu nedenle ulaşım ve trafikle ilgili daha köklü çözümler üretmemiz gerekiyordu. Biz de buna göre tüm planlarımızı yapıp Ulaştırma Bakanlığı'mızdan izinlerimizi aldık. Metro projesindeki amacımız ise hatlarımızı Gaziray ve Hafif Raylı sistemlerimizle birleştirerek yolcu taşıma kapasitesini arttırmak. Metro hattımızda İstasyon'dan başlayıp Şehir Hastanesi'ne kadar uzanarak iki uçtan şehri birleştireceğiz. İki üç ay içerisinde bu çalışmaları bitirip metro temelini atacağız ve sonunda şehrimizi demir ağlarla örmüş olacağız" dedi. - GAZİANTEP