Gaziantep'te Kan Bağışı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

TÜGVA Gaziantep Öğrenci Yurdu önüne getirilen Kızılaya ait gezici kan alma aracına gelen öğrenciler, burada kan bağışında bulundu.

Öğrencilerden Ahmet Kesim, yaptığı açıklamada, düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu söyledi. Kan vermenin sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Kesim, "Kızılayın yurdumuza kadar gelmesi bizim için kolaylık oldu. Arkadaşlarımı da kan vermek için ikna etmeye çalışıyorum." dedi.

İki gün devam edecek olan bağışa öğrenciler ilgi gösterdi.