Gaziantep'te huzur operasyonu: 162 kişiye işlem
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Gaziantep'te huzur operasyonu: 162 kişiye işlem

25.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:50
Gaziantep'te huzur operasyonu: 162 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 162 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 162 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 162 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 31 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 39 şahsa hırsızlık suçundan ve 92 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 162 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 bin 455 paket kaçak sigara, ruhsatsız 5 adet tabaca, 2 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 49 adet fişek, 1 adet çalıntı araç, 3 adet motosiklet, 1 adet traktör, 1 adet cep telefonu, 1 adet televizyon ile çeşitli çalıntı malzemeler ve 36 adet kesici alet ele geçirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te huzur operasyonu: 162 kişiye işlem
Gaziantep'te huzur operasyonu: 162 kişiye işlem
Gaziantep'te huzur operasyonu: 162 kişiye işlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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