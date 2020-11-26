GAZİANTEP - Hırsızlık şüphelisi yakalandı
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GAZİANTEP - Hırsızlık şüphelisi yakalandı

26.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:33

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evden hırsızlık ve otomobil hırsızlığı olayının şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evden hırsızlık ve otomobil hırsızlığı olayının şüphelisi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kozdere Mahallesi'ndeki H.A'ya ait evde 30 bin liralık ev eşyası ile şahsa ait 27 RH 372 plakalı park halindeki otomobili çaldığı belirtilen H.C. (39) jandarma ekiplerinin çalışması sonucu ilçe merkezinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesi alınan şüpheli H.C, adli mercilere sevk edildi.

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GAZİANTEP - Hırsızlık şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP - Hırsızlık şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP - Hırsızlık şüphelisi yakalandı
GAZİANTEP - Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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