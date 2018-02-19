Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te, kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Çukur Mahallesindeki bir kuyumcu atölyesinden gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler yapılan araştırma sonucunda şüpheli olarak belirlenen C.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlıyla ele geçirilen ve kuyumcu atölyesinden çalıntı 57 bin lira değerindeki ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.